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СНГ 01.04.2017 12:31

Лукашенко предупреждает белорусов и россиян о хрупкости достижений Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил обращение к белорусам и россиянам в связи с Днем единения народов Беларуси и России, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности", - говорится в обращении президента.

По его словам, союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Белоруссии и России.

"Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", - подчеркнул А.Лукашенко.

"День единения - символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг - хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России", - продолжил президент.

В заключение президент Белоруссии выразил уверенность, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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