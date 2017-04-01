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Дальнее зарубежье 01.04.2017 12:45

Товарооборот между Израилем и РФ вскоре может превысить $3 млрд - израильский посол в Москве

С учетом позитивной динамики товарооборот между Израилем и Россией в скором будущем превысит отметку в $3 млрд, рассчитывает посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Приведу в пример весьма позитивную новость: по итогам последнего квартала 2016-го в сравнении с тем же периодом предыдущего года объем товарооборота поднялся на 23%. Отличная динамика!" - сказал он заявил в интервью "Интерфаксу".

"Хотелось бы верить, что эта позитивная динамика не просто сохранится, но и покажет рост. А показатели товарооборота, которые в последние годы колеблются в диапазоне 2 - 2,5 млрд долларов, превысят в обозримом будущем отметку в 3 млрд долларов", - отметил он.

Г.Коррен сообщил, что Израиль планирует подписать с РФ два соглашения, в частности в сфере молочного животноводства.

"Между нашими странами существует эффективный механизм взаимодействия - межправкомиссия, которую возглавляет с российской стороны вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, а с израильской - министр Зеэв Элькин. По этому треку у нас вырисовывается выход на пару соглашений и, в частности, совместные проекты по молочному животноводству", - сказал он.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]