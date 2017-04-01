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Дальнее зарубежье 01.04.2017 13:00

Израиль пойдет на военную операцию на сирийской территории в случае реальной угрозы со стороны "Хезболлы" - посол в РФ

Израиль готов в случае возникновения реальной угрозы к проведению военных операций на территории Сирии против воюющего там иранского движения "Хезболла" и других проиранских формирований, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Израиль к проведению военных операций против "Хезболлы" в Сирии, он сказал: "Если будет реальная угроза, то, видимо, да".

"Иранский режим всегда был заинтересован в поддержке Сирии и "Хезболлы", использовании их как эффективного прокси (проводник, союзник - ИФ), который создает угрозу Израилю, выполняя функцию по сдерживанию", - отметил он.

По его словам, действия "Хезболлы" в Сирии остаются не абстрактной угрозой для Израиля.

Кроме того, посол отметил, что Израиль незамедлительно отреагирует в случае обострения ситуации на Голанских высотах в Сирии. По его словам, с этих территорий "случаются преднамеренные или непреднамеренные обстрелы нашей территории из определенных видов вооружений".

"Израильская армия не оставляет это без ответа. Но если ситуация изменится, и кто бы то ни был - "Хезболла", иные шиитские милиции и, тем более, Иран - начнут создание второго фронта на Голанских высотах, то для Израиля ситуация станет неприемлемой. В этом случае мы будем действовать без какой-либо задержки", - подчеркнул посол.

Ранее в рамках своего мартовского визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке. Как заявил премьер по итогам переговоров, он разъяснил президенту позицию своей страны в отношении сохранения иранского присутствия в Сирии после достижения мирного соглашения по ситуации в этой стране.

"Я ясно заявил президенту Путину, что мы выступаем решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии", - сказал премьер, которого цитирует газета "Джерузалем пост".

"Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля", - отметил Б.Нетаньяху.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ХЕЗБОЛЛА, РЕАКЦИЯ


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