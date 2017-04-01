Нынешней администрации США требуется время для выработки основных принципов политики в отношении России - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что, по мнению Москвы, текущая администрация США еще находится в стадии формулирования своей политики по отношению к РФ, и что Россия будет ждать дальнейших шагов Вашингтона.
"Мы достаточно терпеливы для ожидания, до того момента, пока мы не поймем, что за подходы (к России - ИФ) у нынешней администрации. Мы понимаем, что им - текущей администрации - все еще нужно время, чтобы точнее сформулировать свои основные идеи по России", - сказал он.
Д.Песков также заявил, что в настоящий момент российско-американские отношения находятся в "максимально возможной точке", и это является "очень опасной" тенденцией.
Пресс-секретарь также выразил сожаление в связи с тем, что Россия и российско-американские отношения стали "жертвой" внутриполитической борьбы в США.
"И в Соединенных Штатах есть определенные люди, и они хотят и будут стремиться к тому, чтобы использовать российскую карту в своей игре, но во внутриполитической игре", - отметил Д.Песков, добавив при этом, что дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами не отвечает интересам народов ни России, ни США.
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