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Дальнее зарубежье 01.04.2017 13:20

Нынешней администрации США требуется время для выработки основных принципов политики в отношении России - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что, по мнению Москвы, текущая администрация США еще находится в стадии формулирования своей политики по отношению к РФ, и что Россия будет ждать дальнейших шагов Вашингтона.

"Мы достаточно терпеливы для ожидания, до того момента, пока мы не поймем, что за подходы (к России - ИФ) у нынешней администрации. Мы понимаем, что им - текущей администрации - все еще нужно время, чтобы точнее сформулировать свои основные идеи по России", - сказал он.

Д.Песков также заявил, что в настоящий момент российско-американские отношения находятся в "максимально возможной точке", и это является "очень опасной" тенденцией.

Пресс-секретарь также выразил сожаление в связи с тем, что Россия и российско-американские отношения стали "жертвой" внутриполитической борьбы в США.

"И в Соединенных Штатах есть определенные люди, и они хотят и будут стремиться к тому, чтобы использовать российскую карту в своей игре, но во внутриполитической игре", - отметил Д.Песков, добавив при этом, что дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами не отвечает интересам народов ни России, ни США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]