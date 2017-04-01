Возникновение иранской морской базы в Сирии невыгодно как Израилю, так и России - израильский посол в Москве

Создание Ираном военно-морской базы в Сирии не будет отвечать интересам Израиля и России, считает посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"В прессу несколько месяцев назад просочилась информация о визите сирийского премьер-министра в Тегеран, в ходе которого обсуждались планы иранского содействия в восстановлении экономики Сирии, в рамках которых Дамаск передаст Ирану порт", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Нам кажется, что существование подобного порта и, тем более, военно-морской базы не будет отвечать и российским интересам", - отметил он.

Ранее о попытках Ирана создать военно-морскую базу в Сирии заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного брифинга по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Б.Нетаньяху сообщил журналистам, что усилия Ирана по обеспечению постоянного присутствия в Сирии - это основная причина его визита в Москву и что эти планы он подробно обсудил накануне с президентом РФ.

"Я ясно заявил президенту Путину, что мы выступаем решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии", - сказал премьер, которого цитировала газета "Джерузалем пост".