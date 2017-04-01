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Дальнее зарубежье 01.04.2017 14:05

В Кремле считают негативное восприятие населением США президента РФ следствием антироссийской пропаганды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы Good Morning America, что положительная оценка президента РФ Владимира Путина, согласно последним опросам, со стороны лишь 9% американцев стала следствием длительной антироссийской пропаганды в США.

"Это не проблема, но это то, о чем мы опять же сожалеем. Мы понимаем эти цифры, потому что ведь в течение скольких месяцев (шла антироссийская пропаганда - ИФ)? Больше года американская аудитория является объектом жесткой антироссийской пропаганды", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, является ли столь низкое одобрение В.Путина населением США проблемой для российского президента.

По мнению Д.Пескова, теперь под воздействием этой информационной кампании многие американцы полагают, что "российские хакеры повсюду".

"Но это неправда. Это сфабрикованные новости и клевета", - заявил Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕР, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]