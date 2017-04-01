РФ ждет от Турции даты по переговорам о поставках российского зерна - Дворкович

Власти РФ ждут от Турции подтверждения даты переговорах о поставках российского зерна на турецкий рынок, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Мы получили от коллег письмо с предложением встретиться обсудить, предложили приехать к нам, ждем подтверждения даты", - сказал он, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли.
Как сообщалось, с 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, которые могут поставлять пшеницу без пошлины. Таким образом, теперь Российские экспортеры могут ввозить пшеницу на турецкий рынок по пошлине в 130%. Пошлинами также облагаются теперь и поставки из России кукурузы (130%), риса (45%), подсолнечного шрота (13,5%), бобовых (9,7%).
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