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СНГ 01.04.2017 14:26

РФ ждет от Турции даты по переговорам о поставках российского зерна - Дворкович

Власти РФ ждут от Турции подтверждения даты переговорах о поставках российского зерна на турецкий рынок, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы получили от коллег письмо с предложением встретиться обсудить, предложили приехать к нам, ждем подтверждения даты", - сказал он, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли.

Как сообщалось, с 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, которые могут поставлять пшеницу без пошлины. Таким образом, теперь Российские экспортеры могут ввозить пшеницу на турецкий рынок по пошлине в 130%. Пошлинами также облагаются теперь и поставки из России кукурузы (130%), риса (45%), подсолнечного шрота (13,5%), бобовых (9,7%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗЕРНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]