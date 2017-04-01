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Дальнее зарубежье 01.04.2017 14:46

ВВС Ирака уничтожили на границе с Сирией не менее 150 боевиков ИГ - иракское командование

По меньшей мере, 150 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы вблизи границы с Сирией в результате ударов ВВС Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на заявление иракского командования.

Согласно заявлению, число уничтоженных боевиков может достигать 200 человек. Ликвидированные боевики прибыли в Ирак с территории Сирии.

Иракские военные отметили, что в ходе авиаударов самолеты поразили три цели ИГ в районе иракского города Эль-Баадж недалеко от границы Ирака и Сирии.

В то же время неизвестно, когда именно эти авиаудары были произведены, добавляет АП.

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Тэги: ИРАК, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]