ВВС Ирака уничтожили на границе с Сирией не менее 150 боевиков ИГ - иракское командование

По меньшей мере, 150 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы вблизи границы с Сирией в результате ударов ВВС Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на заявление иракского командования.

Согласно заявлению, число уничтоженных боевиков может достигать 200 человек. Ликвидированные боевики прибыли в Ирак с территории Сирии.

Иракские военные отметили, что в ходе авиаударов самолеты поразили три цели ИГ в районе иракского города Эль-Баадж недалеко от границы Ирака и Сирии.

В то же время неизвестно, когда именно эти авиаудары были произведены, добавляет АП.