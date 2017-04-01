ВВС Ирака уничтожили на границе с Сирией не менее 150 боевиков ИГ - иракское командование

По меньшей мере, 150 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы вблизи границы с Сирией в результате ударов ВВС Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на заявление иракского командования.
Согласно заявлению, число уничтоженных боевиков может достигать 200 человек. Ликвидированные боевики прибыли в Ирак с территории Сирии.
Иракские военные отметили, что в ходе авиаударов самолеты поразили три цели ИГ в районе иракского города Эль-Баадж недалеко от границы Ирака и Сирии.
В то же время неизвестно, когда именно эти авиаудары были произведены, добавляет АП.
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