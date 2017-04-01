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Дальнее зарубежье 01.04.2017 15:22

Попытки узаконить практику переизбрания президента привели к серьезным беспорядкам в Парагвае

В Парагвае вспыхнули ожесточенные протесты после того, как стало известно, что в верхней палате парламента (сенате) в секретном порядке проголосовали за конституционную поправку, позволяющую президенту страны переизбираться, сообщают в субботу западные СМИ.

До этого момента конституция Парагвая предусматривала лишь один пятилетний срок президентских полномочий, уточняют СМИ. Запрет на переизбрание был введен после окончания в 1989 году диктатуры Альфредо Стресснера, который переизбирался восемь раз с 1954 года.

Демонстранты предприняли попытку штурма парламентского комплекса и подожгли его. Участники акций протеста разбивали окна, жгли шины и оказывали сопротивление силам полиции.

В ответ полицейские применили против демонстрантов водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули.

По некоторым данным, несколько местных политиков и журналистов, а также большое число полицейских получили ранения.

Президент Парагвая Орасио Картес, избранный на свой пост в 2013 году, в свою очередь призвал участников беспорядков к общественному порядку.

Оппоненты утверждают, что голосование в парламенте носило нелегитимный характер, и что инициатива о возможном переизбрании президента ослабит демократические институты. В Верховный суд уже поступил иск с требованием отменить результаты голосования.

В настоящий момент законопроект поступил из сената в палату депутатов, где он, по-видимому, пользуется большой поддержкой, добавляют СМИ.

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Тэги: ПАРАГВАЙ, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]