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Дальнее зарубежье 01.04.2017 15:42

В южной части Атлантического океана пропало южнокорейское грузовое судно с более чем 20 моряками на борту

Грузовое судно, принадлежащее Южной Корее, перестало выходить на связь в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

На борту судна, шедшего под флагом Маршалловых Островов, находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.

Накануне поздно вечером судно, которое вышло 26 марта из Бразилии в открытое море, подало сигнал бедствия. Экипаж успел передать, что судно тонет.

В настоящий момент в этой зоне Атлантического океана ведутся поисково-спасательные работы, отмечают СМИ.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АТЛАНТИКА, СУДНО, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]