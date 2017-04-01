В южной части Атлантического океана пропало южнокорейское грузовое судно с более чем 20 моряками на борту

Грузовое судно, принадлежащее Южной Корее, перестало выходить на связь в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.
На борту судна, шедшего под флагом Маршалловых Островов, находились восемь южнокорейских и 16 филиппинских моряков.
Накануне поздно вечером судно, которое вышло 26 марта из Бразилии в открытое море, подало сигнал бедствия. Экипаж успел передать, что судно тонет.
В настоящий момент в этой зоне Атлантического океана ведутся поисково-спасательные работы, отмечают СМИ.
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