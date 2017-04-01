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Дальнее зарубежье 01.04.2017 15:58

Вклад Британии в общеевропейскую безопасность является "безоговорочным" - Джонсон

Долг Лондона в отношении безопасности Европы не зависит от текущего состояния отношений между Великобританией и ЕС по поводу Brexit, заявил в интервью французскому изданию "Фигаро" глава британского МИД Борис Джонсон.

"Мы рассматриваем исторический вклад Соединенного Королевства в дело безопасности и стабильности Европы в качестве безусловного", - сказал министр.

Он ответил отрицательно на вопрос, пытается ли Великобритания в ходе Brexit использовать сотрудничество в сфере безопасности между Лондоном и Брюсселем в качестве рычага воздействия для получения более выгодных условий от ЕС по торговле.

Б.Джонсон добавил, что вклад Великобритании в безопасность Европы, как рассчитывает министр, станет одним из основных пунктов будущего особого партнерства между Лондоном и Брюсселем.

Ранее на этой неделе руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис опроверг информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй якобы пригрозила прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности в случае отказа Брюсселя пойти навстречу Лондону в вопросах торговли.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, ЕС, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]