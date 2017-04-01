Долг Лондона в отношении безопасности Европы не зависит от текущего состояния отношений между Великобританией и ЕС по поводу Brexit, заявил в интервью французскому изданию "Фигаро" глава британского МИД Борис Джонсон.
"Мы рассматриваем исторический вклад Соединенного Королевства в дело безопасности и стабильности Европы в качестве безусловного", - сказал министр.
Он ответил отрицательно на вопрос, пытается ли Великобритания в ходе Brexit использовать сотрудничество в сфере безопасности между Лондоном и Брюсселем в качестве рычага воздействия для получения более выгодных условий от ЕС по торговле.
Б.Джонсон добавил, что вклад Великобритании в безопасность Европы, как рассчитывает министр, станет одним из основных пунктов будущего особого партнерства между Лондоном и Брюсселем.
Ранее на этой неделе руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис опроверг информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй якобы пригрозила прекратить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности в случае отказа Брюсселя пойти навстречу Лондону в вопросах торговли.
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