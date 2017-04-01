В НАТО заявили, что в случае вступления Грузии в альянс не собираются воевать с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии

НАТО не будет воевать с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии в случае вступления Грузии в Североатлантический альянс, заявил представитель НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.

"Точно не будет (воевать). Задача НАТО - защищать мирные отношения. И Грузия должна сама решить статус этих территорий. Надо четко понимать, что, пока там стоят российские войска, пятую статью в Грузии мы использовать не будем. Потому что никто не хочет войны", - сказал У.Лахью в интервью изданию "Коммерсант-Власть".

Он подчеркнул, что "присутствие российских военных сил в Грузии не остановит вступление Грузии в НАТО" и что "членство в НАТО возможно, даже если российские солдаты стоят на этих территориях", но Грузии надо будет самостоятельно определить статус этих территорий.

"Этот вопрос Грузия должна решить сама. Все члены НАТО признают территориальную целостность Грузии. И когда Грузия получит приглашение в НАТО, ей придется самостоятельно решать вопрос о статусе этих территорий. Потому что никто не будет использовать пятый параграф на этих территориях (пятый параграф устава НАТО гласит, что нападение на одну страну-участницу будет означать нападение на альянс в целом - прим.ред.)", - заявил У.Лахью.

Он подчеркнул, что "все члены альянса договорились, что Грузия будет членом НАТО", но при этом он не смог назвать даже приблизительные сроки возможного вступления Грузии в альянс.

"Если Грузия хочет стать членом НАТО, то мы помогаем ей готовиться к этому, самим реформировать государство, чтобы убедить других членов НАТО, что Грузия готова. Окончательный вопрос о членстве в НАТО - это политическое решение. Должен быть консенсус, всех надо убедить. До сих пор нет согласия от всех членов альянса на принятие Грузии. Конечно, это политический вопрос. Это еще сомнения о готовности Грузии. Но потихоньку дело идет вперед. И когда-то в будущем Грузия получит приглашение. Но когда это будет, я не знаю", - сказал представитель НАТО на Южном Кавказе.

По его словам, "когда - это зависит от двух факторов: политики разных стран и готовности Грузии".

"Это параллельные процессы. Конечно, какие-то страны в альянсе больше смотрят на отношения с Россией, какие-то меньше. Но никто не может влиять на политику НАТО. И ни одна страна не может сказать Грузии, какие ей принимать решения. И наоборот, ни одна страна не может заставить нас дать кому-то членство в НАТО. Наша идея в том, что каждая европейская страна имеет право быть членом НАТО, если поддерживает наши ценности и получает одобрение других членов альянса", - подчеркнул У.Лахью, интервью которого опубликовано на сайте "Коммерсанта".