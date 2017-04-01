В Москве завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам в связи с анонимными объявлениями о подготовке акции

Столичное управление следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам по факту появившихся в сети призывах к участию в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)", - сообщила "Интерфаксу" представитель главка Юлия Иванова.

По её словам, 29 марта в Интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

"Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям", - отметила Ю. Иванова.

Ранее столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях в центре города в воскресенье, 2 апреля.

"В сети интернет, в том числе через блоги и соцсети, активно распространяются сообщения, призывающие к участию 2 апреля в несогласованных с органами власти публичных мероприятиях на территории Центрального округа Москвы. Прокуратура предупреждает, что уведомления о запланированных на указанную дату массовых мероприятиях в органы исполнительной власти Москвы не подавались", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отмечается, что ряду лиц, которые распространяют подобные призывы, объявлены предупреждения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре также добавили, что при проведении подобных несогласованных мероприятий безопасность участвующих граждан не может быть обеспечена в полной мере по причине отсутствия взаимодействия организаторов публичного мероприятия с представителями госорганов.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы, призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади в Москве и в крупных городах России.

"Мы подтверждаем направление требования о принятии мер по ограничению доступа к распространяемым в сети Интернет материалам с призывами в участии в массовом (публичном) мероприятии в Москве и субъектах РФ 2 апреля", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры.

"Организатор публичного мероприятия не вправе проводить публичную агитацию среди граждан без уведомления уполномоченных органов", - добавил собеседник агентства.

Таких уведомлений не поступало, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Со своей стороны, в Роскомнадзоре сообщили, что получили требования Генпрокуратуры и разослал уведомления сайтам о необходимости удалить призывы выйти на акцию 2 апреля.

В пресс-службе столичного главка полиции агентству сообщили, что в мэрию Москвы не поступало заявок на проведение мероприятий в этот день. "В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля Главное управление МВД России по Москве отмечает, что в мэрию Москвы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день", - сказали в пресс-службе.

Столичная полиция предупредила, что проведение такой акции не санкционировано. Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие, добавил сотрудник пресс-службы. "Органы правопорядка примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы", - сказал собеседник агентства.