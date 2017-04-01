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Дальнее зарубежье 01.04.2017 17:55

Успех урегулирования в Сирии возможен, только если за стол переговоров сядут все группы оппозиции - Гатилов

В Москве считают обязательным условием успеха мирных переговоров по Сирии представленность всех оппозиционных групп, а также сирийских курдов, заявил глава МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Если "Московская", "Каирская" группы, платформы Астаны и Хмеймима, наряду с курдами, не будут представлены (на переговорах - ИФ), ожидать положительного результата не следует", - сказал Г.Гатилов в интервью швейцарской газета "Трибюн де Женев" по итогам межсирийских переговоров в Женеве.

"Оппозиция должна единой делегацией сесть за стол переговоров с правительством", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что обе стороны должны принимать участие в переговорах без предварительных условий.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, УСЛОВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]