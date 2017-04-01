Успех урегулирования в Сирии возможен, только если за стол переговоров сядут все группы оппозиции - Гатилов

В Москве считают обязательным условием успеха мирных переговоров по Сирии представленность всех оппозиционных групп, а также сирийских курдов, заявил глава МИД РФ Геннадий Гатилов.
"Если "Московская", "Каирская" группы, платформы Астаны и Хмеймима, наряду с курдами, не будут представлены (на переговорах - ИФ), ожидать положительного результата не следует", - сказал Г.Гатилов в интервью швейцарской газета "Трибюн де Женев" по итогам межсирийских переговоров в Женеве.
"Оппозиция должна единой делегацией сесть за стол переговоров с правительством", - подчеркнул он.
Замминистра отметил, что обе стороны должны принимать участие в переговорах без предварительных условий.
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