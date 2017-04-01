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Внутренняя политика 01.04.2017 17:22

Президент Ильхам Алиев наградил депутата Вахида Ахмедова орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил депутата Вахида Ахмедова орденом «Шохрат».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в субботу.

Согласно распоряжению, В.Ахмедов награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕПУТАТ, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]