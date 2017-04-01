Президент Ильхам Алиев наградил депутата Вахида Ахмедова орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил депутата Вахида Ахмедова орденом «Шохрат».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в субботу.
Согласно распоряжению, В.Ахмедов награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016г увеличился в 6 раз - Центробанк
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Успех урегулирования в Сирии возможен, только если за стол переговоров сядут все группы оппозиции - Гатилов
В Москве завели уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам в связи с анонимными объявлениями о подготовке акции
В НАТО заявили, что в случае вступления Грузии в альянс не собираются воевать с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»