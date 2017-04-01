В Чечне объявили в розыск Ису Ямадаева по подозрению в попытке покушения на Кадырова

Бывший офицер батальона "Восток" Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по подозрению в попытке покушения на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, подтвердили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Чечни в субботу.

"Можем подтвердить, что в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушения на Рамзана Кадырова Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики по телефону.

По данным источника "Интерфакса", И.Ямадаев скрывается в одной из стран Ближнего Востока.

Как ранее сообщало агентство "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, постановление о розыске Исы Ямадаева как подозреваемого было вынесено в марте 2017 года главным следственным управлением СК по Чеченской республике. В постановлении указано, что "с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство".

Бывший депутат Госдумы, Герой России Руслан (Халид) Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной Москвы. Преступник открыл стрельбу по автомобилю "Мерседес", в котором находились Р.Ямадаев и бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн. Р.Ямадаев скончался от ранений на месте, генерал С.Кизюн был госпитализирован.

В марте 2009 года в ОАЭ был убит другой брат И.Ямадаева Сулим Ямадаев. В июле 2009 покушение было совершено на И.Ямадаева.

Мосгорсуд 18 октября 2010 года приговорил главного фигуранта дела об убийстве Р.Ямадаева Асланбека Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в совершении убийства Р.Ямадаева. Остальные фигуранты - Элимпаша Хацуев и Тимур Исаев - получили по 15 и 14 лет заключения соответственно. Суд также взыскал 5 млн рублей с осужденных в пользу брата убитого Исы Ямадаева.

Со своей стороны И.Ямадаев, комментируя решение Мосгорсуда, заявил, что надеялся на более суровое наказание подсудимым. "Я ожидал более сурового приговора - пожизненного лишения свободы, учитывая, что подсудимые причастны также к нападениям на военнослужащих в Чечне", - сказал он.

При этом уголовное дело в отношении заказчиков убийства Р.Ямадаева и покушения на убийство С.Кизюна тогда было выделено в отдельное производство.