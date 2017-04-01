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Дальнее зарубежье 01.04.2017 18:52

Верховный суд Венесуэлы восстановил ранее отмененные им законодательные полномочия парламента

Верховный суд Венесуэлы, ранее на этой неделе взявший на себя функции высшего законодательного органа страны вместо парламента, объявил о возвращении парламенту прежних полномочий, сообщают западные СМИ.

В минувший четверг в Верховном суде Венесуэлы объявили, что берут на себя функции парламента страны. Это вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Более того, оппозиционеры назвали подобные действия властей "госпереворотом".

В суде в свою очередь пояснили, что пошли на такой шаг, так как пришли к выводу, что парламент действует с нарушениями закона.

Однако это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Контролируемый оппозицией парламент обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, СУД, ПАРЛАМЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]