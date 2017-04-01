Верховный суд Венесуэлы восстановил ранее отмененные им законодательные полномочия парламента

Верховный суд Венесуэлы, ранее на этой неделе взявший на себя функции высшего законодательного органа страны вместо парламента, объявил о возвращении парламенту прежних полномочий, сообщают западные СМИ.
В минувший четверг в Верховном суде Венесуэлы объявили, что берут на себя функции парламента страны. Это вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Более того, оппозиционеры назвали подобные действия властей "госпереворотом".
В суде в свою очередь пояснили, что пошли на такой шаг, так как пришли к выводу, что парламент действует с нарушениями закона.
Однако это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Контролируемый оппозицией парламент обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью.
Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.
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