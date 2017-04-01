Австралия ужесточит проверки авиапассажиров из стран Ближнего Востока

Австралия усилит проверки безопасности на авиарейсах из стран Ближнего Востока, сообщает газета Independent.
Новые меры безопасности будут аналогичны принятым в США и Великобритании, однако не будут включать запрет на электронные устройства в салоне самолета, сообщает издание.
"Федеральное правительство предприняло меры предосторожности и поручило авиакомпаниям внедрить новые протоколы со следующей недели", - цитирует газета министра транспорта Австралии Даррена Честера.
Проверки на наличие взрывных устройств будет проводиться для случайно выбранных пассажиров и их багажа. Меры безопасности могут также включать проверку электронных устройств пассажиров.
Повышенные меры безопасности затронут пассажиров, следующих в Австралию из Дохи, Абу-Даби и Дубая. Авиакомпании, для которых вступят в силу новые протоколы безопасности - австралийская Qantas и ближневосточные Etihad, Emirates и Qatar Airways, сообщает газета.
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