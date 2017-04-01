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Дальнее зарубежье 01.04.2017 19:20

Австралия ужесточит проверки авиапассажиров из стран Ближнего Востока

Австралия усилит проверки безопасности на авиарейсах из стран Ближнего Востока, сообщает газета Independent.

Новые меры безопасности будут аналогичны принятым в США и Великобритании, однако не будут включать запрет на электронные устройства в салоне самолета, сообщает издание.

"Федеральное правительство предприняло меры предосторожности и поручило авиакомпаниям внедрить новые протоколы со следующей недели", - цитирует газета министра транспорта Австралии Даррена Честера.

Проверки на наличие взрывных устройств будет проводиться для случайно выбранных пассажиров и их багажа. Меры безопасности могут также включать проверку электронных устройств пассажиров.

Повышенные меры безопасности затронут пассажиров, следующих в Австралию из Дохи, Абу-Даби и Дубая. Авиакомпании, для которых вступят в силу новые протоколы безопасности - австралийская Qantas и ближневосточные Etihad, Emirates и Qatar Airways, сообщает газета.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, САМОЛЕТЫ, ПАССАЖИРЫ, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]