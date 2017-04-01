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Дальнее зарубежье 01.04.2017 19:50

Второй человек в структуре ИГ уничтожен авиаударом в Ираке - ТВ

Командир террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ияд аль-Джумейли, считающийся заместителем лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, был уничтожен при помощи авиаудара в Ираке, сообщило местное телевидение со ссылкой на данные иракской военной разведки.

По данным государственного телевидения Ирака, И.аль-Джумейли вместе с другими командирами ИГ погиб в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от иракско-сирийской границы.

Телевидение напомнило, что И.аль-Джумейли считался вторым человеком в структуре ИГ и "военным министром".

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Тэги: ИРАК, ИГ, КОМАНДИР, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]