Второй человек в структуре ИГ уничтожен авиаударом в Ираке - ТВ

Командир террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ияд аль-Джумейли, считающийся заместителем лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, был уничтожен при помощи авиаудара в Ираке, сообщило местное телевидение со ссылкой на данные иракской военной разведки.

По данным государственного телевидения Ирака, И.аль-Джумейли вместе с другими командирами ИГ погиб в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от иракско-сирийской границы.

Телевидение напомнило, что И.аль-Джумейли считался вторым человеком в структуре ИГ и "военным министром".