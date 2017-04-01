В Анкаре объявили о возвращении более 50 тыс. беженцев в освобожденные турками районы на севере Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что около 50 тыс. сирийских беженцев вернулись обратно в Сирию в северную зону, которая была освобождена от террористов турецкими военными и лояльными Анкаре оппозиционерами, приводит слова министра агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

"Люди начали возвращаться в эти места. Наши солдаты все еще присутствуют на месте, и мы должны выполнять работу там. Нам необходимо установить зону, свободную от терроризма", - сказал министр в субботу во время визита в город Измир.

Он добавил, что впоследствии ответственность за эти территории будет передана местным силам.

Ранее на этой неделе в Анкаре объявили, что турецкая армия завершила свою операцию на "Щит Евфрата" севере Сирии. Однако в турецком командовании отметили, что турецкие военные пока что останутся на севере Сирии, поскольку это необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции.

С августа прошлого года турецкая армия при поддержке лояльной Анкаре части сирийской оппозиции проводила на севере Сирии операцию "Щит Евфрата". Одной из ее задач была ликвидация террористов в районе сирийско-турецкой границы. Кроме того, в результате действий турецких военных было ограничено продвижение курдских ополченцев, воюющих на севере Сирии против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Дамаск расценивал действия Анкары как акт агрессии.