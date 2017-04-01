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Дальнее зарубежье 01.04.2017 21:06

Селевой поток привел к гибели более 20 человек на юго-западе Колумбии

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате схода селевого потока в районе города Мокоа на юго-западе Колумбии, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Еще 65 человек получили ранения.

По данным АП, селевой поток возник по причине того, что местная река из-за ливневых дождей вышла из берегов.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]