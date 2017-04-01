Селевой поток привел к гибели более 20 человек на юго-западе Колумбии

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате схода селевого потока в районе города Мокоа на юго-западе Колумбии, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).
Еще 65 человек получили ранения.
По данным АП, селевой поток возник по причине того, что местная река из-за ливневых дождей вышла из берегов.
В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.
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