Селевой поток привел к гибели более 20 человек на юго-западе Колумбии

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате схода селевого потока в районе города Мокоа на юго-западе Колумбии, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Еще 65 человек получили ранения.

По данным АП, селевой поток возник по причине того, что местная река из-за ливневых дождей вышла из берегов.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.