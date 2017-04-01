В Молдавии в рамках дела о коррупции, по которому проходит замминистра экономики, задержали еще троих человек

В Молдавии по подозрению в злоупотреблении властью и нанесении госбюджету ущерба в особо крупных размерах задержали помощника и водителя замминистра экономики Валерия Трибоя, а также директора энергетического предприятия, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старинская.

Она напомнила, что В.Трибой был задержан накануне после проведения оперативниками НЦБК обысков в кабинете, автомобиле и дома у чиновника.

"В субботу обыски и задержания были продолжены. В результате следственных мероприятий был задержан помощник В.Трибоя и его водитель, который также был сотрудником созданной чиновником фирмы. Кроме них, был задержан и директор предприятия по распределению электроэнергии северным районам Молдавии", - сообщила А.Старинская.

По ее словам, в результате расследования НЦБК установил, что подозреваемый В.Трибой, злоупотребляя своим служебным положением, посредством третьих лиц произвел отчуждение здания, которое принадлежало государственному предприятию "Moldtelecom", находящегося в управлении министерства экономики. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 500 тысяч евро.

После того, как созданное В.Трибоем предприятие овладело зданием, оно было сдано в аренду сроком на 10 лет предприятию по поставке электроэнергии в северные районы Молдавии. Также, по данным НЦБК, В.Трибой, злоупотребляя властью, дал указания ответственным лицам предприятия произвести реконструкцию арендованного здания за счет арендаторов.

По данным следствия, государственное предприятие потратило на реконструкцию здания около 200 тысяч евро.

"В соответствии с выявленными фактами было начато уголовное преследование за злоупотребление властью, преступление, предусматривающее наказание в виде штрафа от 1350 до 2350 условных единиц (от 3,3 тыс. долларов до 5,8 тыс. долларов) или лишение свободы от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права на занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет",- сообщает НЦБК.

Все четверо подозреваемых задержаны на 72 часа. Прокуроры готовят запрос в суд для их предварительного ареста сроком на 30 суток.

Согласно сообщению НЦБК, прокуратура также возбудила уголовное дело на сотрудников Службы государственной охраны и защиты, которые попытались ограничить в пятницу доступ прокуроров и сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией в здание правительства.

"В ближайшие дни сотрудники службы будут допрошены прокурорами. Попытки сотрудников Службы государственной охраны и защиты преградить доступ сотрудников НЦБК в здание правительства могло привести к срыву операции", - отмечается в сообщении.