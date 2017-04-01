В Душанбе разогнали участников выставки международного образования, сообщают её организаторы

В Таджикистане сорвана Выставка международного образования с участием представителей нескольких стран, ее гости разогнаны милицией, сообщила организатор выставки, руководитель неправительственной организации Multikid Education Agency Манзура Джураева.
"В последние часы неимоверной работы по подготовке к Выставке международного образования (...) нам (...) запретили ее проводить, несмотря на наличие всех разрешительных документов. (...) Проведение выставки с участием 10 представителей разных стран было сорвано", - сообщила М.Джураева на своей страничке в сети Facebook.
Она рассказала, что на выставку были приглашены более 10 зарубежных университетов, колледжей, школ и языковых центров из Великобритании, США, Германии, Кипра, Польши, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Чехии и Малайзии.
Между тем, по ее словам, студенты и их родители, приехавшие на выставку со всех регионов Таджикистана, и иностранные гости были разогнаны, а видео и фотоматериалы уничтожены.
М.Джураева принесла извинения всем, кто собирался прийти на выставку, обвинив в срыве мероприятия "лично министра образования и науки Республики Таджикистан".
В МВД РТ пока не комментировали произошедшее.
Согласно информации на сайте общественной организации, Multikid Education Agency открыта в 2000 году и в 2001 году начала работу, получив статус после госрегистрации в минюсте Таджикистана. В 2002 году Образовательный центр получил первую лицензию минобразования Таджикистана на ведение образовательной деятельности. За 15 лет деятельности, в рамках программ организации обучение по различным программам в Таджикистане и за его пределами прошли 6 тыс. студентов, из них более 500 студентов за рубежом. Осуществлено 35 донорских проектов, около 20 студентов, участвовали в программах обмена, проведено 5 летних лагерей для подростков на территории Таджикистана и 2 лагеря за пределами республики. Организация также осуществляла Проекты по помощи трудовым мигрантам, детям с ограниченными возможностями, образование молодых мам, совместные проекты с посольствами, международными организациями.
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