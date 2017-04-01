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Культура 01.04.2017 21:15

Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Накануне сообщалось, что Е.Евтушенко госпитализирован в городе Талса в США.

Е.Евтушенко в 1991 году уехал с семьёй в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

Е.Евтушенко родился 18 июля 1933 года в Иркутской области. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Начал печататься в 1949 году, первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт". С 1952 по 1957 год учился в Литературном институте им. А.Горького, откуда был исключён за "дисциплинарные взыскания".

В 1952 году вышла его первая книга стихов "Разведчики грядущего". В этом же году Е.Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В последующие годы Е.Евтушенко напечатал несколько сборников, которые приобрели большую популярность: "Третий снег" (1955), "Шоссе энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957), "Стихи разных лет" (1959), "Яблоко" (1960), "Нежность" (1962), "Взмах руки" (1962).

В 1963 году Е.Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

С 1986 по 1991 год Е.Евтушенко был секретарём правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года - секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года - сопредседатель писательской ассоциации "Апрель". С 1988 года - член общества "Мемориал".

В 1991 году Е.Евтушенко заключил контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома и уехал с семьёй преподавать в США, где проживал последние годы жизни.

В 2007 году в спорткомплексе "Олимпийский" состоялась премьера рок-оперы "Идут белые снеги", созданной на стихи Е.Евтушенко композитором Глебом Маем.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЕВТУШЕНКО, КОНЧИНА


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