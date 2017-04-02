Число жертв селевого потока в Колумбии превысило 250 человек - президент

До 254 человек возросло количество жертв селевого потока в Колумбии, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос, основываясь на поступающих данных.

Поток, который прошел по 17 регионам Колумбии, сформировался из-за выхода из берегов местных рек в результате ливневых дождей.

Президент посетил место событий.