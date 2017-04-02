В Армении начались парламентские выборы

В Армении открылись все 2009 избирательных участков выборов в парламент.
Это первые после перехода республики на парламентскую форму правления выборы в Национальное Собрание.
В выборах участвуют пять партий и четыре партийных блока.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 127 раз – Минобороны
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Имя Евтушенко присвоят библиотеке на родине поэта
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»