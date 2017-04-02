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СНГ 02.04.2017 09:44

Порошенко: сеть общеобразовательных учреждений Украины нуждается в обновлении, чтобы соответствовать современным нормам

На заседании Национального совета реформ посвященного теме образования, безопасности и благополучия детей было принято поддержать концепцию Новой украинской школы, а также рекомендовать парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона "Об образовании" и об инклюзивном обучении, сообщила пресс-служба президента Украины в субботу.

"Вопросы образования - первый приоритет для реформирования государства. Украина унаследовала от советского периода разветвленную сеть общеобразовательных учреждений, которая нуждается в обновлении, чтобы соответствовать современным нормам", - сказал президент Петр Порошенко открывая заседание Нацсовета реформ.

На заседании совета выступили: министр образования и науки Лилия Гриневич, которая сообщила об основных принципах концепции Новой украинской школы, глава Благотворительного фонда Порошенко Марина Порошенко, которая рассказала о внедрении инклюзивного образования, а уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба доложил о необходимости реформы системы институционального ухода и воспитания детей.

Министр Л.Гриневич отметила, что "украинское образование, как и 50 или 70 лет назад, до сих пор ориентировано на накопление знаний. И это в то время, когда цивилизованный мир ориентируется на умение применять знания на практике. Умение быстро учиться. Умение работать в команде. Умение решать проблемы, а не ждать готовых инструкций. Мы живем в 21-м веке. Страна изменилась, общество изменилось, потребности экономики коренным образом изменились, а школьные подходы и отношение государства к школе осталось глубоко в прошлом веке. Мы имеем шанс переломить эту негативную тенденцию".

Она подчеркнула, что для запуска реформы необходимо принятие ключевого для реформы закона "Об образовании".

По результатам заседания Нацсовета реформ был принят ряд решений - поддержана концепция Новой украинской школы, а также подписана рекомендация парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона "Об образовании" и об инклюзивном образовании.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕФОРМА


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