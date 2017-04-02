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Дальнее зарубежье 02.04.2017 10:08

Конашенков: заявления Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке - абсурдны

Заявления Пентагона, в которых оправдываются массовые жертвы мирного населения Ирака от американских бомбардировок - абсурдны и говорят об истинном уровне планирования операций, при которых жители зданий заведомо обрекаются на гибель от "умных бомб", заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб", - подчеркнул И.Конашенков.

"Поразило заявление представителя международной коалиции Джозефа Скрокка, пообещавшего "проработать вопрос рассекречивания видеоролика", показывающего как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции. К сведению Д.Скрокка подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И, во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?", - отметил И.Конашенков.

Он также подчеркнул, что "ответы на эти вопросы наиболее выпукло объясняют "стилистические" различия в действиях российских ВКС во время освобождения Алеппо и американских ВВС в Мосуле".

В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Всё внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям. В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция "не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой", отметил И. Конашенков.

При этом И.Конашенков подчеркнул, что "о каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи".

Ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, показывающего боевиков, прячущих гражданских лиц в здании в западном Мосуле, чтобы спровоцировать удары коалиции. Также он заявил, что "коалиция не собирается отступать, когда (борьба) становится тяжелой или на нее оказывается большое давление".

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ИРАК


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