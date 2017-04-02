Евросоюз предложил помощь Колумбии в связи с природной катастрофой

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес выразили соболезнования и солидарность семьям и друзьям погибших от оползней на юго-западе Колумбии.
"Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации внимательно следит за положением дел. Европейский союз, близкий партнер Колумбии, готов оказать любую помощь, которая может потребоваться в это трудное время", - говорится в заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.
В коммюнике сообщается о большом количестве жертв в результате оползней.
"Наши мысли со всеми пострадавшими, спасателями, работающими на местах в трудных условиях, и властями страны", - заявили Ф.Могерини и Х.Стилианидес.
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