Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 127 раз – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 127 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз»,- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Добыча нефти в РФ в марте-2017: на 1,6% ниже октября - ЦДУ ТЭК
Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза
Имя Евтушенко присвоят библиотеке на родине поэта
Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Около 400 человек приняли участие в оппозиционном пикете в Новосибирске
Три человека погибли в результате аварии школьного автобуса в Швеции
Полиция выясняет обстоятельства нападения на журналистов в Ереване
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»