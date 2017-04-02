По состоянию на 1 апреля Генпрокуратура Армении изучила 255 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, из полученных сообщений 57 содержали признаки преступлений, и были направлены в полицию для дополнительной проверки.

"42 из 57 сообщений не подтвердились, по остальным проверка продолжается", - отметили в генпрокуратуре.