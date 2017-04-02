Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Апр 13° 5 Апр 15°

СНГ 02.04.2017 11:18

Генпрокуратура Армении изучила 255 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса

По состоянию на 1 апреля Генпрокуратура Армении изучила 255 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, из полученных сообщений 57 содержали признаки преступлений, и были направлены в полицию для дополнительной проверки.

"42 из 57 сообщений не подтвердились, по остальным проверка продолжается", - отметили в генпрокуратуре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


В Армении возбуждено несколько дел в связи с нарушениями на президентских выборах Генпрокуратура Армении возбудила несколько дел по факту нарушений на президентских выборах Оппозиция заявляет о нарушениях на выборах президента Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]