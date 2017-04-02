Премьер Армении воздержался от прогнозов исхода парламентских выборов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отказался оценивать шансы на победу правящей Республиканской партии на выборах в парламент.

"Время покажет", - сказал К.Карапетян журналистам в воскресенье.

"Прогнозов нет. Хочу, чтобы все было мирно и в атмосфере терпимости", - отметил премьер Армении.

Со своей стороны возглавляющий предвыборный список правящей Республиканской партии министр обороны Армении Виген Саркисян уверен, что парламентские выборы пройдут спокойно.

"Желаю всем спокойных выборов. Уверен, что так и будет, поскольку для этого предпринято много шагов, создана необходимая законодательная база", - сказал В.Саркисян журналистам.