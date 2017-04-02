Добыча нефти в РФ в марте-2017: на 1,6% ниже октября - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в марте 2017 года составила 46,739 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного показателя за март 2016 года и на 1,6% меньше, чем в октябре 2016 г. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".
Как сообщалось, именно октябрь 2016г был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.
В I квартале добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 136,161 млн тонн, что на 0,6% выше аналогичного показателя за 2016 год.
При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за I квартал текущего года вырос на 3,9% по сравнению с январем-мартом 2016г и достиг 59,214 млн тонн.
Добыча природного газа за 3 месяца 2017г выросла на 8,2% относительно прошлогоднего показателя - до 183,514 млрд куб. м.
Анализируя эту информацию, следует учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем годом ранее.
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