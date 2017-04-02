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ТЭК 02.04.2017 12:12

Добыча нефти в РФ в марте-2017: на 1,6% ниже октября - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в марте 2017 года составила 46,739 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного показателя за март 2016 года и на 1,6% меньше, чем в октябре 2016 г. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

Как сообщалось, именно октябрь 2016г был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

В I квартале добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 136,161 млн тонн, что на 0,6% выше аналогичного показателя за 2016 год.

При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за I квартал текущего года вырос на 3,9% по сравнению с январем-мартом 2016г и достиг 59,214 млн тонн.

Добыча природного газа за 3 месяца 2017г выросла на 8,2% относительно прошлогоднего показателя - до 183,514 млрд куб. м.

Анализируя эту информацию, следует учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем годом ранее.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ/ГАЗ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]