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Дальнее зарубежье 02.04.2017 11:55

Постпред США при ООН заявляет, что Трамп не просил ее избегать критики в адрес РФ

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп не давал ей указаний воздерживаться от критики в отношении России, сообщает в воскресенье телеканал Эй-Би-Си.

"Президент ни разу не позвонил мне и не сказал: "Не критикуй Россию ", ни разу не позвонил мне и не сказал, что мне говорить", - сказала Н.Хейли в эфире телеканала Эй-Би-Си.

На вопрос о том, следует ли самому Д.Трампу подвергать Москву критике, Н. Хейли ответила: "Это делаю я". При этом она напомнила, что у президента "есть много дел".

Ранее в марте Н.Хейли заявила, что ситуация с обвинением в адрес россиян, включая сотрудников ФСБ, во взломе аккаунтов Yahoo показывает, что США никогда не должны доверять России, угрозу со стороны РФ не следует воспринимать легкомысленно.

"Принимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она тогда в интервью телеканалу NBC News, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых Минюстом США в адрес четырех россиян, включая двух сотрудников спецслужб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ПОСТПРЕД, ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]