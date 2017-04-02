Постпред США при ООН заявляет, что Трамп не просил ее избегать критики в адрес РФ

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп не давал ей указаний воздерживаться от критики в отношении России, сообщает в воскресенье телеканал Эй-Би-Си.
"Президент ни разу не позвонил мне и не сказал: "Не критикуй Россию ", ни разу не позвонил мне и не сказал, что мне говорить", - сказала Н.Хейли в эфире телеканала Эй-Би-Си.
На вопрос о том, следует ли самому Д.Трампу подвергать Москву критике, Н. Хейли ответила: "Это делаю я". При этом она напомнила, что у президента "есть много дел".
Ранее в марте Н.Хейли заявила, что ситуация с обвинением в адрес россиян, включая сотрудников ФСБ, во взломе аккаунтов Yahoo показывает, что США никогда не должны доверять России, угрозу со стороны РФ не следует воспринимать легкомысленно.
"Принимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она тогда в интервью телеканалу NBC News, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых Минюстом США в адрес четырех россиян, включая двух сотрудников спецслужб.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 127 раз – Минобороны
Присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряженности на фронте – МИД
Президент Ильхам Алиев наградил депутата Вахида Ахмедова орденом «Шохрат»
Добыча нефти в РФ в марте-2017: на 1,6% ниже октября - ЦДУ ТЭК
Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $2,1 - до $88,9 за тонну
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016г сократились на 3%, в ненефтяной сектор – увеличились в 2 раза
Имя Евтушенко присвоят библиотеке на родине поэта
Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни
Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»