Накопленный опыт совместной работы РФ и Белоруссии помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме глава Российского государства подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период, - говорится в сообщении.

"Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей", - отметили в пресс-службе.