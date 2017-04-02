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СНГ 02.04.2017 12:33

Накопленный опыт совместной работы РФ и Белоруссии помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме глава Российского государства подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период, - говорится в сообщении.

"Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]