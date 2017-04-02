Майкл Флинн сообщил о своих доходах от российских компаний - СМИ

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию о доходах, согласно которой он с 2014 года заработал от $1,37 млн до $1,47 млн, сообщает в воскресенье американское издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на документы, опубликованные Белым домом.

По его информации, большую часть доходов М.Флинн получил от консалтинговой фирмы Flynn Intel Group, которую он создал после ухода с поста главы Разведывательного управления министерства обороны в 2014 году.

Отмечается, что среди источников его дохода указаны российский телеканал RT, американская компания по перевозке грузов воздушным транспортом, связанная с авиакомпанией "Волга-Днепр", а также американская дочерняя компания "Лаборатории Касперского".

Ранее сообщалось, что Комитет по разведке Сената США на данном этапе выступает против предоставления иммунитета от уголовных преследований М.Флинну.

М.Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Д.Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.