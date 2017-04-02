Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта из-за непогоды - МЧС

Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, из-за непогоды функционирует в ограниченном режиме, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"С 07:30 мск до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ограничения введены в связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта.