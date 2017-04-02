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Культура 02.04.2017 13:32

Имя Евтушенко присвоят библиотеке на родине поэта

Имя поэта Евгения Евтушенко будет присвоено одной из библиотек Иркутска, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова.

"Наш земляк Евгений Александрович принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей. Нам посчастливилось быть современниками выдающегося поэта. И наш долг хранить память о нем и его творчестве", - цитирует пресс-служба мэра.

Предложение главы города о присвоении имени Е.Евтушенко библиотеке поддержали члены городской комиссии по топонимике. На ближайшем заседании комиссии будет решено, какой именно библиотеке дать имя поэта.

Е.Евтушенко родился 18 июля 1932 году на станции Зима в Иркутской области. Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. В этом же году в возрасте 20 лет Евтушенко стал самым молодым в истории членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Является автором более 150 книг, которые переведены на многие мировые языки.

Скончался на 85-году жизни от продолжительной болезни 1 апреля 2017 года в США.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ЕВТУШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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