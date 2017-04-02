Евгения Евтушенко, согласно его завещанию, хотят похоронить в Переделкино

Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля, в настоящее время дата уточняется, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье помощник поэта.

"Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкино", - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время место прощания в Москве уточняется.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в минувшую субботу на 85-м году жизни.

Между тем источник в мэрии Москвы сообщил в воскресенье "Интерфаксу", что "Переделкино - это московская территория, вопрос о выделении места на кладбище здесь находится в компетенции властей города".

Возможность похоронить поэта на кладбище в Переделкино будет рассмотрена при наличии обращения родных Е.Евтушенко, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос может быть рассмотрен мэрией Москвы в ближайшее время. "День, максимум два", - уточнил источник "Интерфакса".

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что Переделкинское кладбище давно закрыто для новых захоронений.

"Но возможны исключения, если решение будет принято руководством города", - сказал собеседник Интерфакса".