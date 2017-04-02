Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Апр 13° 5 Апр 15°

Культура 02.04.2017 17:10

Евгения Евтушенко, согласно его завещанию, хотят похоронить в Переделкино

Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля, в настоящее время дата уточняется, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье помощник поэта.

"Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в Переделкино", - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время место прощания в Москве уточняется.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США в минувшую субботу на 85-м году жизни.

Между тем источник в мэрии Москвы сообщил в воскресенье "Интерфаксу", что "Переделкино - это московская территория, вопрос о выделении места на кладбище здесь находится в компетенции властей города".

Возможность похоронить поэта на кладбище в Переделкино будет рассмотрена при наличии обращения родных Е.Евтушенко, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос может быть рассмотрен мэрией Москвы в ближайшее время. "День, максимум два", - уточнил источник "Интерфакса".

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что Переделкинское кладбище давно закрыто для новых захоронений.

"Но возможны исключения, если решение будет принято руководством города", - сказал собеседник Интерфакса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВТУШЕНКО, ПОХОРОНЫ, МЕСТО


Похожие новости


Евгений Евтушенко умер в США на 85-м году жизни

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]