В ЕС рассчитывают, что выборы в Армении будут соответствовать демократическим стандартам

Европейский союз ожидает проведения в Армении парламентских выборов в соответствии с демократическими нормами, заявил глава миссии ЕС в Армении Петр Свитальский.
"ЕС ожидает, что выборы в Армении пройдут без проблем и в соответствии с нормами демократии", - сказал П.Свитальский журналистам в воскресенье.
По его словам, для подготовки выборов "работала большая команда, чтобы выборы были проведены нормально, чтобы и будущее страны было хорошим".
Между тем министр юстиции Армении Арпине Ованнисян призвал участвующие в парламентских выборах политические силы "не создавать иллюзии широкомасштабных нарушений".
"Если есть какая-либо проблема, она обязательно будет рассмотрена", - сказала А.Ованнисян.
"Внедрены все механизмы, чтобы свести воздействие избирательных взяток к нулю. В этом я вас уверяю", - заявила глава Минюста Армении.
Со своей стороны в правящей Республиканской партии Армении заявляют, что серьезных нарушений на выборах нет.
"Процесс выборов оцениваем нормально. Серьезной обеспокоенности нет. Проблемы, которые возникли с техническими средствами, решаемы", - заявил журналистам вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян.
По его словам, наблюдается "тенденция фейковых сообщений о нарушениях". "Нельзя распространять отдельные нарушения на весь избирательный процесс", - отметил он.
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