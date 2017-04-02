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СНГ 02.04.2017 13:15

В ЕС рассчитывают, что выборы в Армении будут соответствовать демократическим стандартам

Европейский союз ожидает проведения в Армении парламентских выборов в соответствии с демократическими нормами, заявил глава миссии ЕС в Армении Петр Свитальский.

"ЕС ожидает, что выборы в Армении пройдут без проблем и в соответствии с нормами демократии", - сказал П.Свитальский журналистам в воскресенье.

По его словам, для подготовки выборов "работала большая команда, чтобы выборы были проведены нормально, чтобы и будущее страны было хорошим".

Между тем министр юстиции Армении Арпине Ованнисян призвал участвующие в парламентских выборах политические силы "не создавать иллюзии широкомасштабных нарушений".

"Если есть какая-либо проблема, она обязательно будет рассмотрена", - сказала А.Ованнисян.

"Внедрены все механизмы, чтобы свести воздействие избирательных взяток к нулю. В этом я вас уверяю", - заявила глава Минюста Армении.

Со своей стороны в правящей Республиканской партии Армении заявляют, что серьезных нарушений на выборах нет.

"Процесс выборов оцениваем нормально. Серьезной обеспокоенности нет. Проблемы, которые возникли с техническими средствами, решаемы", - заявил журналистам вице-председатель Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, наблюдается "тенденция фейковых сообщений о нарушениях". "Нельзя распространять отдельные нарушения на весь избирательный процесс", - отметил он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]