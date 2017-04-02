Наблюдатели сообщают о сбоях оборудования на выборах в Армении

Нарушения в ходе выборов в парламент Армении по большей части касаются неисправности технических средств, сообщают представители инициативы "Гражданин наблюдатель" в воскресенье.
По состоянию на 10:00 (09:00 мск) наблюдатели от гражданской инициативы зафиксировали 32 случая неисправной работы оборудования по регистрации отпечатков пальцев.
Зафиксировано также девять случаев воспрепятствования работе журналистов, наблюдателей и доверенных лиц, пять случаев присутствия на избирательных участках неизвестных лиц, сообщает "Гражданин наблюдатель".
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