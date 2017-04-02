Возбуждено уголовное дело о нарушениях на выборах в Армении

Полиция Армении получила 67 сообщений о правонарушениях в ходе избирательного процесса, сообщили в пресс-службе полиции в воскресенье.

По информации пресс-службы, по двум сообщениям возбуждено уголовное дело.

Еще по одному сообщению возбуждение уголовного дела отклонено; одно сообщение отправлено на предварительное следствие; по трем сообщениям готовятся материалы; остальные сообщения проверяются, заявили в полиции.

В воскресенье в Армении проходят выборы в парламент.