Три человека погибли в результате аварии школьного автобуса в Швеции

Три человека погибли и около шести получили травмы в результате автоаварии с участием школьного автобуса, перевозившем от 50 до 60 детей в шведской провинции Херьедален, сообщает в воскресенье британская газета "Дэйли стар" со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 7:00 утра по местному времени вблизи города Свег. Полиция пытается установить причины инцидента.

Ранее сообщалось, что школьный автобус с детьми сошел с трассы в кювет в Херьедале. На место прибыли до пяти карет скорой помощи и два вертолета.