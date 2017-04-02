Около 400 человек приняли участие в оппозиционном пикете в Новосибирске

Согласованная с городскими властями акция оппозиции состоялась в воскресенье в центре Новосибирска на площади Ленина, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"В пикете принимало участие около 400 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель мэрии Новосибирска.

Лозунги и требования участников акции были такими же, как и на состоявшемся 26 марта митинге. Кроме того, звучали требования освободить всех задержанных в других городах в ходе акций оппозиции.

Как сообщалось, 26 марта в Новосибирске состоялся митинг оппозиции, в котором, по оценке полиции, приняло участие 2 тыс. человек.