Около 400 человек приняли участие в оппозиционном пикете в Новосибирске

Согласованная с городскими властями акция оппозиции состоялась в воскресенье в центре Новосибирска на площади Ленина, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".
"В пикете принимало участие около 400 человек", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель мэрии Новосибирска.
Лозунги и требования участников акции были такими же, как и на состоявшемся 26 марта митинге. Кроме того, звучали требования освободить всех задержанных в других городах в ходе акций оппозиции.
Как сообщалось, 26 марта в Новосибирске состоялся митинг оппозиции, в котором, по оценке полиции, приняло участие 2 тыс. человек.
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