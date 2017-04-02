Система контроля на выборах в Армении не опознала действующего и первого президентов

Технические средства по контролю процесса голосования на выборах в парламент Армении не распознали отпечатки пальцев действующего и первого президентов Армении Сержа Саргсяна и Левона Тер-Петросяна.

С.Саргсян не прокомментировал этот случай.

Между тем Л.Тер-Петросян отметил, что, вероятно, это связано с тем, что недавно он занимался сельскохозяйственными работами.

Ранее о проблемах с техническими устройствами на выборах в парламент Армении сообщали наблюдатели.