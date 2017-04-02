Основной версией гибели полковника СБУ в Мариуполе является теракт - глава украинской спецслужбы

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что основной версией гибели сотрудника СБУ, полковника Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области является террористический акт, связанный с его профессиональной деятельностью.
"Основная версия, которая отрабатывается СБУ - это теракт, и это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним", - сказал В.Грицак в воскресенье журналистам в Мариуполе после церемонии прощания с А.Хараберюшем, погибшем в результате взрыва автомобиля в минувшую пятницу.
"Для нас является делом чести найти тех, кто это сделал. Мы сделаем все возможное", - добавил глава СБУ.
Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился А.Хараберюш, произошел утром 31 марта в Центральном районе Мариуполя. Сам А.Хараберюш, занимавший должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбуке также сообщил, что одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой. По его словам, в Мариуполе и на всей территории Донецкой области, подконтрольно украинским властям, несение службы полицейскими подразделениями проводится в усиленном режиме.
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