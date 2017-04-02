Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Апр 13° 5 Апр 15°

СНГ 02.04.2017 16:20

Основной версией гибели полковника СБУ в Мариуполе является теракт - глава украинской спецслужбы

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что основной версией гибели сотрудника СБУ, полковника Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области является террористический акт, связанный с его профессиональной деятельностью.

"Основная версия, которая отрабатывается СБУ - это теракт, и это связано с его профессиональной деятельностью. Мы четко понимаем, что пришли за ним", - сказал В.Грицак в воскресенье журналистам в Мариуполе после церемонии прощания с А.Хараберюшем, погибшем в результате взрыва автомобиля в минувшую пятницу.

"Для нас является делом чести найти тех, кто это сделал. Мы сделаем все возможное", - добавил глава СБУ.

Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился А.Хараберюш, произошел утром 31 марта в Центральном районе Мариуполя. Сам А.Хараберюш, занимавший должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбуке также сообщил, что одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой. По его словам, в Мариуполе и на всей территории Донецкой области, подконтрольно украинским властям, несение службы полицейскими подразделениями проводится в усиленном режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СБУ, УБИЙСТВО, ВЕРСИЯ


Похожие новости


Украинские спецслужбы с начала года задержали более 600 членов и пособников НВФ - Порошенко Уволены все руководители главка СБУ по борьбе с коррупцией Порошенко уволил начальников трех областных управлений СБУ Британского журналиста Грэма Филипса передали консулу Великобритании - СБУ Спецслужбы Украины проверяют деятельность российских журналистов Lifenews - замсекретаря СНБО В Киеве подтвердили: под Славянском сбиты два украинских военных вертолета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]