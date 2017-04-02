Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7244 EUR   1.8407 RUR   0.0307 GBR   2.1517 TRY   0.472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.35 Brent   52.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 4 Апр 13° 5 Апр 15°

Дальнее зарубежье 02.04.2017 16:45

Афганские военные отбили атаку талибов на город у границы с Таджикистаном

В Афганистане правительственные силы отбили атаку боевиков радикального движения Талибан на центр приграничного с Таджикистаном уезда Даркад, (провинция Тахар на северо-востоке страны).

Как сообщил местным СМИ начальник полиции провинции Тахар Факир Мухаммад Джаузджани, накануне вечером большая группа вооруженных боевиков атаковала административные здания в центре уезда.

В результате боестолкновения с полицией, по данным Ф.Джаузджани, убиты 10 боевиков, еще девять ранены.

По его словам, в ходе боя, который продолжался до 4 утра воскресенья, ранены трое сотрудников полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, АТАКА


Похожие новости


Боевики "Талибана" напали на уездный центр на северо-востоке Афганистана На таджикско-афганской границе сконцентрировано 1,5 тыс. боевиков, утверждают в Душанбе В Афганистане и Пакистане идет подготовка боевиков для действий на территории государств-членов ОДКБ - Бордюжа Из-за высказываний президента Афганистана контингент США в этой стране может оказаться под угрозой - доклад Талибы выражают готовность решать проблемы Афганистана, как на переговорах, так и с оружием в руках Все нападавшие на комплекс зданий для иностранцев в Кабуле уничтожены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]