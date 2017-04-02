Афганские военные отбили атаку талибов на город у границы с Таджикистаном

В Афганистане правительственные силы отбили атаку боевиков радикального движения Талибан на центр приграничного с Таджикистаном уезда Даркад, (провинция Тахар на северо-востоке страны).

Как сообщил местным СМИ начальник полиции провинции Тахар Факир Мухаммад Джаузджани, накануне вечером большая группа вооруженных боевиков атаковала административные здания в центре уезда.

В результате боестолкновения с полицией, по данным Ф.Джаузджани, убиты 10 боевиков, еще девять ранены.

По его словам, в ходе боя, который продолжался до 4 утра воскресенья, ранены трое сотрудников полиции.