Полиция выясняет обстоятельства нападения на журналистов в Ереване

Полиция Армении готовит материалы по факту нападения в одном из спальных районов Еревана на журналистов.

Ранее журналист армянской службы радиостанции "Свобода" Сисак Габриелян распространил видеокадры, на которых видно, как на него и журналистку одного из местных информационных сайтов накинулись с кулаками сотрудники предвыборного штаба представителя правящей Республиканской партии.

"Полиция готовит материалы. Предпринимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе полиции в связи с этим инцидентом.

В воскресенье в Армении проходят парламентские выборы.