ВМС Эстонии проведут противоминную операцию

Военно-морские силы Эстонии на будущей неделе проведут в территориальных водах страны противоминную операцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны, "операция пройдет близ острова Сааремаа (Saaremaa) и в Таллинском заливе, ее целью является нанесение на карту опасных акваторий и обезвреживание найденных взрывных устройств".

В операции примут участие десять команд из двух военнослужащих в каждой. В случае благоприятной погоды найденные взрывные устройства будут обезврежены.

Снаряжение водолазов-саперов позволяет погружаться на глубину до 55 метров, в зависимости от глубины они могут находиться под водой до четырех часов. Для поиска подводных объектов водолазы используют ручные эхолокаторы и беспилотные системы REMUS 100.

За последние десятилетия в эстонских морских водах ВМС Эстонии, а также в ходе международных операций было обнаружено, идентифицировано и обезврежено более 1200 морских мин и прочих взрывных устройств, в основном это наследие Первой и Второй мировых войн.