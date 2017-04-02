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Дальнее зарубежье 02.04.2017 18:18

ВМС Эстонии проведут противоминную операцию

Военно-морские силы Эстонии на будущей неделе проведут в территориальных водах страны противоминную операцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны, "операция пройдет близ острова Сааремаа (Saaremaa) и в Таллинском заливе, ее целью является нанесение на карту опасных акваторий и обезвреживание найденных взрывных устройств".

В операции примут участие десять команд из двух военнослужащих в каждой. В случае благоприятной погоды найденные взрывные устройства будут обезврежены.

Снаряжение водолазов-саперов позволяет погружаться на глубину до 55 метров, в зависимости от глубины они могут находиться под водой до четырех часов. Для поиска подводных объектов водолазы используют ручные эхолокаторы и беспилотные системы REMUS 100.

За последние десятилетия в эстонских морских водах ВМС Эстонии, а также в ходе международных операций было обнаружено, идентифицировано и обезврежено более 1200 морских мин и прочих взрывных устройств, в основном это наследие Первой и Второй мировых войн.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВМС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]