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СНГ 02.04.2017 17:57

Полиция сообщает о задержании 29 нарушителей общественного порядка в районе Триумфальной площади в Москве

Сотрудники полиции задержали 29 человек на Тверской улице в районе Триумфальной площади за нарушение общественного порядка в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"За нарушение общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", - отметили в пресс-службе столичного главка.

В настоящее время они доставляются в территориальные органы полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, сказали в ГУ МВД по Москве.

Между тем ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось о задержании более 40 человек, которые называли себя участниками "гуляний оппозиции". Большинство из задержанных - представители националистических организаций и группировок, подчеркнул источник.

Задержания производились как на Триумфальной площади, так и на Манежной.

В свою очередь дежурившие на Манежной площади активисты в белых накидках, называющие себя общественными наблюдателями, утверждают, что там с полудня воскресенья сотрудниками полиции были задержаны около 15 человек, среди которых есть несовершеннолетние и женщины.

О задержании порядка 40 человек в центре Москвы говорил и пресс-секретарь организации "Новая Оппозиция" Роман Ковалев. "По моим данным, на Триумфальной площади было задержано около 40 человек", - сказал он "Интерфаксу".

Коалиция "Новая оппозиция" - созданное в 2016 году объединение либералов, демократов и националистов. В организацию входят, в том числе, гражданский активист Марк Гальперин, организаторы "Русских маршей" Иван Белецкий и Юрий Горский.

Ранее Р.Ковалев сообщал "Интерфаксу", что столичные власти согласовали проведение антикризисного митинга этой организации 8 апреля. Митинг планируется провести 8 апреля в 14:00 около метро "Улица 1905 года" на площади у памятника Героям Революции 1905-1907 годов. По его словам, на мероприятии предполагается рассказать гражданам о причинах и следствиях кризиса в России и сформировать антикризисный план.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в настоящее время участники "гуляний оппозиции" разошлись по направлению к ближайшим станциям метро.

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ПОЛИЦИЯ


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